X教授駕臨《奇異博士2》

■班尼狄主演的《奇異博士2》將於下周公映。

漫威新片《奇異博士2：失控多元宇宙》將於下周上映，該片最近在美國播放的電視廣告中，可見班尼狄甘巴貝治扮演的奇異博士被戴上手扣，由Chiwetel Ejiofor飾演的莫度告訴他「光明會會接見你」。其後見X教授的懸浮輪椅出現，X教授說：「我們來看看你是怎樣的奇異博士」。莫度口中的就是漫畫原著中，由X教授、鐵甲奇俠、奇異博士、神奇先生、亞特蘭提斯和異人族「黑蝠王」組成的「漫威光明會」。另外，有份演《奇異博士》首集的女星Zara Phythian，被揭涉嫌與丈夫Victor Marke合力性侵13歲女孩達3年，警方指Victor涉及4項猥褻兒童指控。