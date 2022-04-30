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曾江遺孀焦姣開腔：定會挺過去

2022-04-30 列印
■曾江和太太焦姣甚恩愛。
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曾江日前於隔離酒店房中猝逝，他的遺孀焦姣前日首度開腔稱「一定會挺過去」，又直言人生悲歡離合是常態，應該面對、接受。

而曾江的工作室前晚發文悼念，並貼出他生前最後一幅相片，透露他擬完成隔離後去理髮。另外，TVB翡翠台今、明兩日特別重播曾江與謝賢等合作的《4個小生去旅行》及電影《女黑俠木蘭花》，下周六則會播映電影《追龍》。
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