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佐藤健長澤正美 池袋除罩趕拍戲

2022-04-30 列印
■佐藤健和長澤正美被發現在池袋開工拍戲。
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日本近日疫情仍嚴峻，但佐藤健和長澤正美仍要密密開工。他們日前就被發現在東京的池袋趕拍新戲。

據悉，佐藤和長澤正在趕拍悲慘愛情題材電影，該片於一年半前開始籌備，上映日期未定。當日所見，所有工作人員均有戴口罩，兩位主角拍攝時要除下口罩，而在休息期間，長澤就乖乖戴好口罩，嚴防染疫。
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