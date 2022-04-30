上海封城 羅霖為搵食下月再返去 鄭希怡驚覺豆豉鯪魚炒油麥菜係極品

美味佳餚 ■鄭希怡首次覺得豆豉鯪魚炒油麥菜原來仲好食過大餐。

感覺溫暖 ■羅霖喺封控第6日收到管理員送上門嘅食物，感覺好溫暖。

在家慶生 ■鄭希怡大讚囡囡乖咗好多，生日只能留喺屋企切蛋糕仔都好開心。

重新愛上 ■鄭希怡因為長伴囡囡學琴，竟令囡囡重拾彈琴興趣。

自己剪髮 ■鄭希怡連頭髮都係自己剪。

內地多Job ■羅霖近年多往內地工作，包括到上海出任美容代言人。

親友幫拖 ■羅霖獲親友送嚟大量物資。

政府物資 ■政府送上生油等物資，一人份都幾豐富。

遊覽佘山 ■溫碧霞剛到上海時疫情未有咁嚴重，仲可以遊覽佘山。

飛躍廚藝 ■因為煮得多，鄭希怡嘅廚藝愈嚟愈好，另外每餐都食清光，一件不留。

上海於3月尾開始封城，溫碧霞見勢色唔對，隔離出關後馬上轉往三亞度假，成功喺封城前甩身；往上海做美容代言及直播嘅羅霖就慘被圍困封控小區，20多日足不出戶，當時解封無期，極度擔心冇得食！一家3口已移居當地嘅鄭希怡（Yumiko）就隨遇而安，形容封城令兩母女上咗好好嘅一課，仲因此發現豆豉鯪魚炒油麥菜原來好好食。 採訪：方騫平上海新冠肺炎疫情持續，當地分成封控區、管控區和防範區嚟管控。以封控區最嚴格，喺7天封閉管理期間足不出戶、服務上門，直至喺「7天封閉管理＋7天居家健康監測」內冇新增陽性個案就可解除封控。居於封控區嘅羅霖，因為小區不斷有呈陽個案而增加封控期，雖然預計本月30日才解封，但她已急不及待向小區居委會申請「出門証」，預先訂好機票及申請「回港易」，兼且預約做核酸檢測及有「通行証」司機，喺4月21日晚已成功回港。羅霖焗住買貴價物資羅霖坦言初時都幾徬徨：「只係預咗一個禮拜嘅糧食，平時喺出面食嘢，冇諗過要自己煮，住所只有兩個好細嘅奶煲，所以擔心到朝朝上網搶購食物，但都搶唔到，好彩媽咪聯絡到上海啲親戚幫手買，另外，朋友介紹咗『跑腿』幫我買紙巾、洗衣液等，但佢收我$300（人民幣）『跑腿費』，原先只係200幾蚊嘅日用品漲價到500幾蚊，加埋『跑腿費』共花900幾蚊。」另外都有團購蔬菜及日用品，不過，就以「盲盒」形式隨機取貨，「但我覺得團購啲嘢唔係咁新鮮，見鄰居有以物換物，好似返到原始時代咁。」大失預算嘅羅霖壓力大增：「有抗疫疲勞，擔心工作又會取消，收入大減點維持生計？」不過為咗搵食，一個月後她會再返上海：「冇辦法，內地工作機會一定比香港多，我只係盡力做好一位母親嘅本份去照顧3個兒子，仲有我媽媽，有工作就好感恩，只求一個月後疫情會減退。」Yumiko鄰里關係好咗鄭希怡就隨遇而安：「已留喺屋企一個月，o依家清心寡慾，只要屋企夠就OK！o依家每餐兩三個餸，每次都食到清晒，一粒飯都唔嘥，疫情下學到所有嘢都唔可以浪費，會更加珍惜。平時好少食罐頭，收到罐豆豉鯪魚，咁啱政府派咗啲油麥菜，哈！原來豆豉鯪魚炒油麥菜仲好食過大餐。」她又用正面態度睇封城：「你可以覺得自己好慘，困住咗冇得出去，但我覺得人間有情囉。呢段時間，我同屋企人24小時相處，陪個女做功課、彈琴，佢原本好唔鍾意彈琴，o依家早晚練琴，我覺得好有成功感。另外，同鄰居關係好咗，試過因為冇生抽，用辣椒醬同鄰居換物，有次冇米喺群組求救，有鄰居話有多唔使換嘢，患難見真情。我見保安朝晚運送物資畀住客好攰，o依家我煲水飲，唔敢再叫樽裝水嚟加重佢哋嘅工作負擔。囡囡梁浸浸都好生性，乖咗好多，雖然只係切零食蛋糕仔賀7歲生日，但都好開心。」至於溫碧霞原本要到上海工作，但見疫情開始嚴重，工作delay晒，所以飛咗去三亞玩：「真係好彩去到三亞第2日上海就封城。不過，我見到上海疫情咁都好難過，好多朋友被困上海出唔到嚟，o依家上海好困境。」