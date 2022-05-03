回顧樂壇頒獎禮感受深 克勤最怕冇被邀請出席

■克勤與李健合唱《花火》，觀眾大讚。

歌唱比賽節目《聲生不息》播出第二集，比賽開始前，兩隊先由觀眾票選男女隊的隊長，結果男子隊由克勤當選，女子隊則由楊千嬅做隊長。第二集主題是「港樂與我的愉快少年事」，比賽開始前節目組特別回顧過去香港樂壇頒獎禮，克勤對此感受甚深，被問到好不好玩？克勤直言：「拿到的時候就好玩；拿不到的，你回到家會懷疑自己！」他坦言最難過不是拿不到獎，最難過是沒收到邀請，「你連去的機會都沒有，那才是最難過，我也遇過。有一年沒有人邀請我，家裏的人不敢提，因為怕我沒機會去，結果真的沒機會去。」