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首網上拍賣戲服心情緊張 薛家燕讚曾江良師益友

2022-05-03 列印
■家燕姐對這件黃袍好有感情。
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薛家燕捐出225件戲服和服裝進行義賣籌款，當中25件在前晚進行直播拍賣，她入行60年首次做網上直播拍賣，心情緊張又興奮。她表示在珍藏品中最不捨得2015年在台慶頒獎禮上穿過一次的「黃袍」，穿完之後幾旺所以割愛望將旺氣帶給大家。

問到下一站是否帶貨？家燕姐笑謂：「如果今次成功都希望可以繼續。」提到曾江猝逝，家燕姐與對方由粵語片時代合作到電視台，指對方一直很愛錫她，是良師益友，當日她驚聞噩耗，不能接受亦難過得不能接電話，因對方走得太突然，很不捨得。曾江曾跟她說有空要相約飯聚，數月前還接受她主持電台節目的訪問，她大讚曾江對電影界作出很大貢獻。■家燕姐讚曾江對電影界有很大貢獻。
■家燕姐讚曾江對電影界有很大貢獻。
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