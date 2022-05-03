Netflix訂戶大跌減預算 梅根監製動畫慘遭腰斬

英國哈里王子與美國女星老婆梅根自前年脫離英國皇室後，自力更生，並成立Archewell製片公司，與串流平台Netflix簽下據說上億美元的天價合約，製作紀錄片、動畫及兒童節目等。但Netflix上月就因第一季訂戶人數大跌逾20萬，導致股價單日暴跌35%。



美媒大爆Netflix也開始削減預算，由梅根監製的動畫劇集《Pearl》，已被平台取消製作。動畫以一名12歲女孩視角，透過歷史上著名女性的事跡，進行一場自我探索的旅程。



但哈里和梅根製作的紀錄片《Heart of Invictus》就得以留低繼續製作，由哈里為受傷退伍軍人創辦的運動會「The Invictus Game」，今屆於上月在海牙舉行。

