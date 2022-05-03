牛一翌日繼續要開工 姜濤由朝拍到晚攰爆「放蚊」

■姜濤難頂倦意偶爾「放蚊」！

■上周六生日仍在拍劇的姜濤，前日（周日）拍廣告時看來略帶倦容。

■姜濤在拍攝時即精神奕奕地上陣。

■姜濤亦不時露出笑容和鬼馬地手指指。

■大批「姜糖」上周六雲集銅鑼灣為姜濤慶生。

■姜濤在生日當晚驚喜現身銅鑼灣，任影唔嬲！

■姜濤透過新歌《作品的說話》，宣揚他的生日願望「世界和平」。

「人氣王」姜濤正趕拍Viu TV新劇《季前賽》，上周六23歲牛一仍要開工，當晚收工後夜訪銅鑼灣親自感謝「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）為他慶生，眾多「姜糖」大為驚喜。姜濤在生日翌日就要拍攝廣告，由朝拍到晚的他略露倦容兼偶爾「放蚊」，但一埋位即精神奕奕，投入拍攝工作！姜濤在上周六踏入23歲，當日眾多「姜糖」在銅鑼灣多處為他慶祝。姜濤當晚完成《季前賽》拍攝收工後，親赴銅鑼灣答謝粉絲熱情支持。早上7時抵屯門開工姜濤在翌日五．一勞動節，就要開工拍攝飲品廣告，更是在早上約7時便到達屯門拍攝現場，聯同數位曾合作過的舞蹈員一起進行拍攝。從現場可見，姜濤略帶倦容，停機時偶爾在「放蚊」打呵欠，偶有空檔就返回車上休息。他一埋位就表現得精神奕奕，每一個鏡頭都認真完成，停機後馬上和導演一起看拍攝效果和商討。前日下了一整天雨，氣溫突然下跌，在戶外拍攝有寒意，工作人員在休息期間向姜濤遞上外套。雖然天氣惡劣，姜濤依然專業地完成拍攝工作。期間姜濤和舞蹈員拿起飲品拍攝，看來為了減肥，姜濤拿起飲品飲了兩口就放下。由於拍攝地點是在戶外，其後吸引不少市民和粉絲到場外圍觀，工作人員圍起木板以免途人聚集。生日現身感謝「姜糖」另外，姜濤在生日當晚收工後，是在兩名工作人員陪同下前往「姜糖」雲集的銅鑼灣，他在車上開直播，甫到場已被粉絲認出，一擁而上包圍他，姜濤則邊揮手邊着粉絲注意安全。姜濤身旁的工作人員就緊張地呼籲：「小心踩到人呀！」姜濤逗留約3分鐘後即登車離開，完成「快閃」感謝「姜糖」行動。