「神奇先生」現身《奇異博士2》片段流出

■John和艾美莉均被指有份扮「神奇4俠」。

■Xochitl在《奇異2》飾演「America Chavez」。

將於明日在港上映的Marvel電影《奇異博士2：失控多元宇宙》，前日有疑是戲中片段外洩，當中可見《神奇4俠》中的「神奇先生」（Mr. Fantastic）登場，演出者就是《無聲絕境》男主角John Krasinski！John的制服和原著漫畫角色一樣，胸前有「4」字。John的太太艾美莉賓特亦被傳會演出《神奇4俠》中的「隱形女俠」（Invisible Woman），艾美莉曾為「黑寡婦」試鏡，但該角最後落在史嘉莉祖安遜手中。外洩的片段亦見到Captain Carter和「黑蝠王」，而變異版「Marvel隊長」則並非由貝兒娜森演出。另外，《奇異2》中的「America Chavez」在漫畫中是同性戀者，漫威主席Kevin Feige昨於記者會上表示，該片每位角色都盡可能跟足原著呈現。