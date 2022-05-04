■MIRROR暢談拍攝新歌點滴。

■Anson Lo早前曾分享右手無名指戴着戒指的相片。

MIRROR早前拍攝新歌《Innerspace》的MV，令他們最難忘的就是Anson Lo搞到入院，他和隊友受訪時就尷尬地透露來龍去脈！化妝：Annie G. Chan,Rainbow Chung,Giann Cheung,Cori Wong ,Mayling Suen @Annie G.Chan Makeup Centre髮型：Man Chan,Denny Ku,Jeff Wan,Idols Leung,Harris Lai@CHIC Private I salon服裝：Joyce、Mr Porter、Lane Crawford、Sacai、SandroMIRROR的新歌《Innerspace》內容是將自己縮細進入自己體內探索，了解自己、消化一下，再發放新能量。該曲歌詞講述要探索火花、趣味和驚喜，令自己可以行得更遠！拍攝該曲的MV期間就發生小意外，Anson Lo（AL）要由花姐（黃慧君）駕車載入院治療，AL重提此事時顯得甚尷尬，之前在社交網透露入院，但未有細道詳情，他受訪時重申是小事，但不找醫生處理會變成大件事！「腫到似個波」AL經花姐相勸後和盤托出，他說是因為努力增肥，連手指也肥了！他說：「我那隻戒指變得不合戴，卡在手指上，令手指愈來愈腫，腫到似個波，我很擔心，所以即時致電醫生，醫生表示若不即時治理，翌日就會治不到，需要找消防員撬開！因為腫脹太厲害，我即時去找醫生，花了半小時治理，將右手無名指的戒指除去！」幸好有驚無險，但此事就成為隊友間的笑料！另外，眾成員亦談到拍攝MV時，要在水池上落力演出。姜濤笑言，最後大家都一樣濕透了！談到備戰7月紅館演唱會的話題時，Lokman（楊樂文）和Anson Kong均表示會操肌備戰！