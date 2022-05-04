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減磅着夢露冧總統靚裙 Kim Kardashian大搶風頭

2022-05-04 列印
■Kim現身即成全場焦點。
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美國大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）香港時間昨日在紐約舉行，「真人騷女王」Kim Kardashian穿上已故「性感尤物」瑪麗蓮夢露，於1962年為時任美國總統甘迺迪獻唱生日歌時所穿的晚裝登場，頓成全場焦點。

據悉，這套「歷史性」晚裝價值約3,880萬港元。Kim透露，為了穿這套晚裝，她特別在3周內減了16磅體重，並於社交網分享夢露穿着這套晚裝的舊照。

而英國名模Cara Delevingne則以「金裝」上陣，上身除頭部儼如「十八銅人」，造型非常大膽！另外，Billie Eilish、鄭浩妍、楊紫瓊和《永恆族》的陳靜等均盛裝赴會。■夢露當年穿上這套晚裝為甘迺迪唱生日歌。
■夢露當年穿上這套晚裝為甘迺迪唱生日歌。
■「金裝」Cara亦甚搶鏡。
■「金裝」Cara亦甚搶鏡。
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