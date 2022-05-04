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LE SSERAFIM出道 刷新K-Pop女團紀錄

2022-05-04 列印
■LE SSERAFIM六位成員在見面會上晒唱跳功力！
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韓國IZ*ONE及日本HKT48前成員宮脇咲良，前日聯同隊友以新女團LE SSERAFIM在韓國出道。

LE SSERAFIM由IZ*ONE前成員金采源任隊長，推出迷你專輯《FEARLESS》首日賣出近17.7萬張，刷新K-Pop女團出道專輯首日銷量紀錄！

LE SSERAFIM16歲成員金佳藍出道前被爆校園欺凌醜聞，前日在出道見面會被問及此事時，她避談道︰「這個部份我難以告知，請多體諒，謝謝。以後會展現更努力的面貌。」金采源則指公司正討論事件，會有適當對應。■金佳藍（左三）避談涉校園欺凌醜聞。
■金佳藍（左三）避談涉校園欺凌醜聞。
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