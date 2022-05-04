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YOLICA恨做「女子樂團」

2022-05-04 列印
■YOLICA和「譚仔三哥」的姐姐言談甚歡。
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ViuTV節目《全民造星IV》中獲網民大讚的Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恆）及Sica（何洛瑤），被不少網民強力建議考慮組成「YOLICA」。她們日前開Live，邊試食米線邊傾偈，表示暫時專注各自企劃，偶於限定活動以組合形式登場，會否出合唱歌或以女團姿態出道則仍是未知數。

一旦成團出道的話，她們誓要以最特別的定位令觀眾驚艷：「我們不太想做正統女團，可能以『女子樂團』形式出道，分別演奏牧童笛、三角鈴及沙槌，闖出一條新路！」適逢母親節將至，她們說：「出糧後要送禮物給母親！大家要記得，只要有心，每天都是母親節！」■YOLICA邊試食，邊提醒大家平時也要好好孝敬媽咪！
■YOLICA邊試食，邊提醒大家平時也要好好孝敬媽咪！
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