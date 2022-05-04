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余德丞開咪自嘲「嚇」席主持

2022-05-04 列印
■（左起）余德丞感謝Do姐給予做主持的機會。
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余德丞日前宣佈離開效力8年的TVB，昨日在社交網透露返新工，原來是為鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》擔任客席主持，他更自嘲是「嚇」席主持！

余德丞拍下自己第一日上班的點滴放上個人頻道，他透露首日開咪太緊張，自嘲平時「口水多過浪花」，但開咪卻「一滴口水都冇」，深感做節目跟平時「吹水」大不同，發誓下周一再開咪會更放膽！
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