林明禎正在物色心水物業，又指香港的樓價「好貴」，在港買樓要多拍10年廣告！問到在大馬有沒有物業？她就笑言是「秘密」。
林明禎恨買香港樓
林明禎正在物色心水物業，又指香港的樓價「好貴」，在港買樓要多拍10年廣告！問到在大馬有沒有物業？她就笑言是「秘密」。
明天提前寬聚 母親節可八人同枱
疫情於低位徘徊，特首林鄭月娥再次放寬限聚令，由本周四起食肆堂食可以八人一枱，餐飲業界即時「翻生」，周日（五月八日）母親節訂了四人一枱的客人，紛紛併枱，變成八人同枱，令食肆多開大枱，料多做至少兩成生意。...
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傳「馬某」涉危害國安被捕 阿里股價重挫9%後證虛驚
內地傳媒昨早報道，杭州市國家安全局對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事危害國家安全活動的「馬某某」採取刑事強制措施。由於有部份傳媒報道稱「馬某」，而阿里巴巴的總部位於杭州，消息引起全民猜疑被捕者是否馬雲，...
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全面動員後備部隊強攻烏東 普京擬「勝利日」正式向烏宣戰
外界關注俄羅斯會否向烏克蘭全面宣戰。美國和西方官員認為，俄羅斯總統普京可能會在下周一的衞國戰爭勝利日，正式向烏克蘭宣戰，將可全面動員後備部隊，強攻烏克蘭東南部。俄羅斯在二月二十四日宣佈，針對烏克蘭發起...
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屋苑連錄逾千萬成交個案
政府調高按保樓價上限，逾千萬交投頻現。據《星島地產網》報道，美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，沙中線過海段月中開通，刺激沿線物業交投轉旺，該行新近促成馬鞍山迎海．星灣18座中層G室，面積約783方呎...
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股票債券投資大幅損手 外匯基金首季蝕550億
受股債投資大幅損手影響，外匯基金今年第一季投資錄得虧損550億元，為2020年第一季以來再錄投資虧損，其中債券大幅虧損347億元，是歷來最差表現，香港及其他股票則分別蝕94億及246億元，四大資產類別...
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施華升級版 爭入決賽 疾風絆「馬」
曼城鋒將菲爾科頓以技術出眾見稱，但其突然加速深入對方腹地的威力不容小覷，領隊哥迪奧拿認為他是「加速版大衞施華」。今晚歐聯四強次回合作客皇家馬德里，這名廿一歲新星把握主隊中後場速度較慢的缺點，勢再次突然...
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欣宜MIRROR夾攻唔擔心紅館票房 關心妍力邀關菊英做嘉賓
入行20年的關心妍（Jade）回顧「人生大事」，除咗結婚生女，一定要數到2009年喺TVB《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中攞錯關菊英獎項事件，將於6月4日及5日在紅館舉行《＂約＂20周年演唱會》...
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李一飄 - 疫情減退 是時候致力振經濟｜社論
經歷第五波疫情，估計本港逾四百多萬人染疫，群體免疫屏障已經築起，加上公眾的接種率持續提升，令Omicron疫情反彈乏力，這反映在復活節和勞動節長假之後，染疫人數不見掉頭彈升，反而慢慢拾級而下，令香港有...
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仲達 - 旭日昇一注單W｜頭號目標
每次全泥宴總要面對一個問題，就是必有一些初跑泥地但在泥閘曾有好走勢的馬，對於此類馬要怎樣評價，無疑有靠估成份。不過此類馬有一個優點，就是由草地賽轉跑泥地賽，對手級數通常低了一截，只要能應付在泥地作賽的...
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