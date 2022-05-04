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林明禎恨買香港樓

2022-05-04 列印
■林明禎以代言人身份拍攝新廣告。
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「大馬女神」林明禎第八年為財務公司擔任代言人，她昨日以新形象拍攝新一輯廣告時，坦言今年加了少少人工，賺到錢希望買樓。

林明禎正在物色心水物業，又指香港的樓價「好貴」，在港買樓要多拍10年廣告！問到在大馬有沒有物業？她就笑言是「秘密」。■林明禎不時在社交網派「福利」。
■林明禎不時在社交網派「福利」。
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