欣宜MIRROR夾攻唔擔心紅館票房 關心妍力邀關菊英做嘉賓

服裝：Marella 形象：HY @V Chapter
場地：Pier 1929
關心妍出道4年即登上紅館開處女個唱，而第2次嘅紅館show喺10年前，今次係第3次，亦係首次嘗試做四面台，所以心情都特別興奮：「做一個演唱會要好努力同埋好堅持，做完今次之後都唔知幾時可以再成就到一個個唱，尤其四面台演唱會係香港獨有嘅嘢，作為一個唱咗20年歌嘅香港歌手，置身其中經已了咗心願，人生真係冇遺憾。」
入行最遺憾事件
講到入行後最遺憾嘅事，唔使講都估到係「攞錯獎事件」，Jade仍帶點耿耿於懷說：「呢個唔止係笑料，更加係烙印！但按觀眾民意，今次演唱會最想睇到菊姐，其次先到我囡囡心心，惟有順應民意。其實過時過節，我都會傳短訊畀菊姐，不過，暫時未搵到佢，聽聞佢唔喺香港，o依家努力聯絡中。至於6歲心心未知會唔會上台唱歌，佢最想係表演我做唔到，而佢做到似模似樣嘅翻筋斗，但我要佢向爸爸申請，未知舞台能否配合所以唔敢答應佢住。而老公楊長智（Jonas）會負責迎賓及票務，因為得一個月籌備，時間緊迫要分工合作。」
唔蝕本已經好好
Jade感慨20年時間飛逝，疫情下所有嘢都唔同晒：「今次開兩場唔蝕本已經好好，既然投資者對我有信心，唔介意場館入座率限一半，所以決定唔好理咁多，做啦！20周年係個里程碑，趁住疫情緩和可以出到街，希望大家開開心心gathering。」提到被張敬軒、鄭欣宜、馮允謙、人氣男團MIRROR等夾住開show，問到可會擔心票房問題？Jade坦言事前真係唔知係咁：「因為件事嚟得太急，唔要就冇期，20周年就冇得開……咁開show前後有晒人都幾熱鬧呀，希望啲人出返嚟睇show會有返啲信心。」而她為配合演唱會做新歌《約》送畀歌迷，歌曲會探討人生，疫情下可以約會已變成奢侈品，大家要好好珍惜。