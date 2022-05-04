欣宜MIRROR夾攻唔擔心紅館票房 關心妍力邀關菊英做嘉賓

笑足13年 ■關心妍攞錯獎事件被笑足13年。

飄逸造型 ■關心妍將以湖水藍造型現身個唱。

相當興奮 ■雖然個唱籌備時間倉促，但關心妍諗起開到四面台都好興奮。

晒翻筋斗 ■關心妍囡囡最想喺紅館舞台表演強項翻筋斗。

幸福家庭 ■關心妍最開心係建立咗個幸福家庭。

兒童教育 ■關心妍下一個目標，會喺創辦嘅「妍亮生命慈善基金」加強發展兒童教育。

唔理咁多 ■MIRROR緊貼關心妍開show，佢話唔擔心得咁多。

感動爆喊 ■關心妍出道第2年經已舉行迷你音樂會，感動到喊。

性感迷人 ■對上一次個唱係7年多前喺九展開show。

九展開騷 ■18年前首次紅館個唱以性感tube top示人。

入行20年的關心妍（Jade）回顧「人生大事」，除咗結婚生女，一定要數到2009年喺TVB《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中攞錯關菊英獎項事件，將於6月4日及5日在紅館舉行《＂約＂20周年演唱會》的Jade望能徇眾要求請得菊姐出山做表演嘉賓：「唔使重提攞錯事件都夠爆，我覺得係人生中嘅烙印！」 採訪：方騫平 攝影：沈健程 化妝：Cyrus Lee 髮型：Adrian Au @ Salon Chemistry服裝：Marella 形象：HY @V Chapter場地：Pier 1929關心妍出道4年即登上紅館開處女個唱，而第2次嘅紅館show喺10年前，今次係第3次，亦係首次嘗試做四面台，所以心情都特別興奮：「做一個演唱會要好努力同埋好堅持，做完今次之後都唔知幾時可以再成就到一個個唱，尤其四面台演唱會係香港獨有嘅嘢，作為一個唱咗20年歌嘅香港歌手，置身其中經已了咗心願，人生真係冇遺憾。」入行最遺憾事件講到入行後最遺憾嘅事，唔使講都估到係「攞錯獎事件」，Jade仍帶點耿耿於懷說：「呢個唔止係笑料，更加係烙印！但按觀眾民意，今次演唱會最想睇到菊姐，其次先到我囡囡心心，惟有順應民意。其實過時過節，我都會傳短訊畀菊姐，不過，暫時未搵到佢，聽聞佢唔喺香港，o依家努力聯絡中。至於6歲心心未知會唔會上台唱歌，佢最想係表演我做唔到，而佢做到似模似樣嘅翻筋斗，但我要佢向爸爸申請，未知舞台能否配合所以唔敢答應佢住。而老公楊長智（Jonas）會負責迎賓及票務，因為得一個月籌備，時間緊迫要分工合作。」唔蝕本已經好好Jade感慨20年時間飛逝，疫情下所有嘢都唔同晒：「今次開兩場唔蝕本已經好好，既然投資者對我有信心，唔介意場館入座率限一半，所以決定唔好理咁多，做啦！20周年係個里程碑，趁住疫情緩和可以出到街，希望大家開開心心gathering。」提到被張敬軒、鄭欣宜、馮允謙、人氣男團MIRROR等夾住開show，問到可會擔心票房問題？Jade坦言事前真係唔知係咁：「因為件事嚟得太急，唔要就冇期，20周年就冇得開……咁開show前後有晒人都幾熱鬧呀，希望啲人出返嚟睇show會有返啲信心。」而她為配合演唱會做新歌《約》送畀歌迷，歌曲會探討人生，疫情下可以約會已變成奢侈品，大家要好好珍惜。