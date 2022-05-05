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BTS三場首爾騷吸金逾3.8億

2022-05-05 列印
■BTS為HYBE娛樂帶來可觀收入。
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人氣韓團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE娛樂，昨日公佈本年度財政報告，今年第一季度（1月至3月）盈利有370億韓圜（約2.3億港元），較去年同季度勁升62.7%；今季度的營業額足足有2,580億韓圜（約16億港元），同樣較上季度勁升59.8%。HYBE收入來自唱片、線上演唱會及周邊商品，BTS今年3月在首爾舉行的三場《Permission to Dance on Stage - Seoul》演唱會，收入達613億韓圜（約3.8億港元）。
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