湯洛雯預祝生日被網民催婚

湯洛雯（靚湯）自2020年與馬國明公開戀情後，二人不時於社交網放閃，大晒恩愛。明日是湯洛雯的35歲生日，前晚壽星女已提早開始慶祝活動，她在社交網貼了一張慶生照，相中見她頭戴白色漁夫帽，手捧鮮花與蛋糕合照，更露出甜美的笑容，不過就未見馬國明的蹤影。



靚湯留言寫道：「生日月，我大哂！」網民都十分期待馬明會為壽星女送上甚麼驚喜，更有不少人留言催婚：「早啲做馬太」、「快啲拉埋天窗」。