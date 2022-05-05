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湯洛雯預祝生日被網民催婚

2022-05-05 列印
■靚湯自與馬明拍拖以來，不斷被催婚。
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湯洛雯（靚湯）自2020年與馬國明公開戀情後，二人不時於社交網放閃，大晒恩愛。明日是湯洛雯的35歲生日，前晚壽星女已提早開始慶祝活動，她在社交網貼了一張慶生照，相中見她頭戴白色漁夫帽，手捧鮮花與蛋糕合照，更露出甜美的笑容，不過就未見馬國明的蹤影。

靚湯留言寫道：「生日月，我大哂！」網民都十分期待馬明會為壽星女送上甚麼驚喜，更有不少人留言催婚：「早啲做馬太」、「快啲拉埋天窗」。
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