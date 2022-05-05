傳召心理醫生作證 安柏被揭遭尊尼搜「陰」

■安柏透過證人供詞，數臭前夫尊尼。

尊尼特普控告前妻安柏赫特的家暴誹謗案，前日繼續在美國的法庭審訊。安柏前日請來心理醫生Dawn Hughes作證，Dawn稱經過29小時諮詢安柏，她相信安柏是家暴受害者，又指尊尼曾對安柏腳踢、掌摑及作出性暴力，Dawn強調該等情況通常是在尊尼吸毒後發生。憂遭玻璃樽割傷下體Dawn更大爆尊尼曾檢查安柏的陰道，以搜尋她有否藏起毒品可卡因，尊尼亦曾將玻璃樽「放進」安柏陰道，令安柏極度害怕，深恐玻璃樽碎裂令她被割傷。Dawn又稱，安柏指尊尼有極重妒忌心，會對安柏的男拍檔說片場內有他的線眼。尊尼方面傳召安柏的私人護士Erin Falati作證，Erin表示在14年首次和安柏見面，當時收到的文件是要她為安柏治療酗酒及可卡因毒癮，並指安柏妒忌尊尼的名氣及嫉妒他和其他女性交流。