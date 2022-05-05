授盡享消費獎賞心得 Chantel圓夢扮老師

■Chantel以教師Look現身「菲常好PAY教室」。

■Chantel亦有展現活潑的一面。

姚焯菲（Chantel）近日再獲邀，為中銀香港的BoC Pay流動支付應用程式拍攝宣傳影片。15歲的Chantel首次化身「Miss Yiu」主持「菲常好PAY教室」，配合BoC Pay獲選為第二階段「電子消費券計劃」儲值支付工具之一，展開宣傳。Chantel在片中以教師look教大家盡享消費獎賞，又拿起手機講解購物賺積分及支付過數等功能。Chantel自爆道：「其實成為老師是我其中一個志願，小時候常在家和妹妹輪流扮老師、學生，更會爭住扮老師，估不到可以飾演老師，可說是夢想成真！」