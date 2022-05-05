軒仔處男執導：好大壓力

■《前夫的愛》全程以手機拍攝。

張敬軒日前獲邀處男執導，全程以手機拍攝的電影《前夫的愛》，令向來要求高的軒仔感到相當緊張！軒仔坦言：「喺拍攝現場，全部工作人員突然叫我做『導演』，每次聽到我都覺得好大壓力，不過呢個壓力驅使我有動力，希望做得更加好！」