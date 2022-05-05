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黑妹預告被肥媽爆情史

2022-05-05 列印
■肥媽和黑妹透露，她們合作的網上音樂會亦會有棟篤笑環節。
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黑妹（李麗霞）和肥媽將於本月19日舉行《媽妹笑住唱網上音樂會》，昨日聯同嘉賓羅敏莊及Joe Junior綵排。黑妹預告開騷時會被肥媽大爆情史，肥媽聞言笑道：「她的擇偶條件只要是男人，養得起自己就可以。」

另外，Joe Junior早前亦有收看TVB重播的《4個小生去旅行》，令他憶起和已故的曾江在該節目同遊的開心回憶並感觸落淚，Joe Junior道：「希望他安息。」
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