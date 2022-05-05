《造星IV》第3隊女團玩自己話事 STRAYZ冇公司 成員夾5位數出道

自給自足 ■5人為出道做宣傳，希望吸納到廣告增加收入。

發起組團 ■當日阿VAL無聊發起做女團，搵埋老友CK幫手成團。

否認欺凌 ■暐翹否認曾欺凌「肥美人」Lezlie，強調對方只係同校師姐，但從冇接觸過。

同聲同氣 ■阿VAL曾參加《超級巨聲》，所以得到同聲同氣嘅導師許廷鏗力撐。

滿城風雨 ■COLLAR今年1月12日出道，第三首單曲《Gotta Go！》涉抄襲搞到好大件事。

Lolly Talk女團 ■另一隊自組嘅女團Lolly Talk成員分別有Yanny、Sinnie、MeiMei、阿蛋、Tania、Elka、阿妹及阿Yo。

互相鼓勵 ■CK同COLLAR成員邱彥筒（Marf）係好朋友，兩人會互相鼓勵。

阿Dee打氣 ■阿Dee好錫Ariel，寫千字文為佢打氣外，仲安排好兄弟幫佢總決賽排舞。

型爆登場 ■暐翹（左2）喺《造星IV》跟B4組員Sica、東東及Liu哥性感地跳唱。

鐵膽成員 ■榛綦好啱做幕前，成為STRAYZ首選成員。

ViuTV真人騷《全民造星IV》為樂壇提供咗三隊女團，包括官方女團COLLAR，40強嘅8人女團Lolly Talk，以及由阿VAL（趙展彤）及CK（黃斯琪）自發組成的20強組合STRAYZ，5人以獨立組合形式行走江湖，自負盈虧。副隊長CK坦言冇後台backup，出第一首歌及拍MV，成員要夾5位數出嚟，所以乜都慳住使，條路唔易行。採訪：方騫平 攝影：沈健程 服裝：PortsPure成立STRAYZ全因趙展彤有一日覺得好無聊，「冇乜嘢做，搞個女團玩吓，第一時間撩CK組團。」CK唯一要求就係排舞及走位都要單數，所以5人組合最合適。隊長阿VAL表示，組員榛綦（何榛綦）、Ariel（曾家瑩）及暐翹（林暐翹）都係心水之選，特別係外型同才華都好好嘅榛綦屬首選，隊長坦言冇諗過全部都一口答應。入唔到COLLAR冇失望提到當日COLLAR經理人阿Wing有搵CK為COLLAR作歌但最後唔成事， CK表示：「阿Wing知我鍾意音樂，搵我幫手做音樂，但去到決賽階段有自己嘅作品，所以先專注參賽，咁我入唔到COLLAR冇失望嘅，畀時間自己調節吓都好，否則唔會有STRAYZ。」阿VAL直認組合似流浪嘅孤兒，故改名STRAYZ（流浪者），CK更正說：「又冇咁極端嘅，只係喺我哋當中尋找共通點，發現都係《造星IV》落選20強，而且大家都係唔鍾意被捆綁嘅自由個體，呢啲個體放埋一齊就變咗組合。」阿VAL點頭補充：「我哋仲有一個共通點，係冇放棄過追夢，係緣份將我哋group埋一齊。我會堅持幾耐得幾耐，一日未死都會繼續。」暐翹舉手支持：「我好鍾意表演，想做屬於自己嘅音樂，長遠目標係開到演唱會。」CK指STRAYZ會專注音樂，但未定性係乜嘢組合，除咗唱跳，唔排除會試吓搞笑；曾經係家燕媽媽旗下少女組合Honey Bees成員嘅榛綦都想試吓戲劇方面，另外阿VAL亦會單飛發展。Ariel做兼職搵錢追夢STRAYZ屬獨立女團，5人要真金白銀拎錢出嚟做歌，暫時夾咗5位數。年紀最細只得17歲，獲阿Dee（何啟華）力撐嘅「死O靚妹」Ariel為此要做兼職沖奶茶。CK說：「我哋慳得幾多得幾多啦！其實真係唔容易，我哋5個人，比獨立歌手仲要難5倍，當中遇到嘅困難、不甘、釋懷會喺新歌中表達。」另成員亦唔會同其他女團比較，覺得一齊為樂壇努力及追夢，百花齊放最好。