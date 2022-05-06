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呂慧儀等食乖仔煎蛋

2022-05-06 列印
■呂慧儀、劉丹和滕麗名齊出席宣傳活動。
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呂慧儀、劉丹和滕麗名等《愛·回家之開心速遞》台前幕後，昨日齊出席預祝母親節宣傳活動。

身為人母的呂慧儀表示，母親節當日下午收工後，會和媽咪及7歲的仔仔去踩單車慶祝，晚上會下廚炮製晚餐，她說：「好耐沒煮飯！（母親節下廚咁辛苦？）我都喜歡煮飯，當晚梗係要煮畀老佛爺（媽咪）食啦！我都希望個仔可以煎隻蛋畀我，我教識他煮，都有少少期待！」
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