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空軍基地舉行新片首映　靚佬湯坐直升機到場造勢

2022-05-06 列印
■靚佬湯和珍妮花兵分兩路抵會場。
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「靚佬湯」湯告魯斯昨日在美國聖迭戈空軍基地，出席主演的新片《壯志凌雲：獨行俠》首映，他特別乘坐直升機空降會場，而同片其他演員：Miles Teller、珍妮花康納莉等則是坐車到場。之前有傳靚佬湯會親自駕駛直升機赴會，但最後只是做乘客，未有親自擔任機師。

該片導演Joseph Kosinski憶述，他向靚佬湯游說接拍《壯志2》的往事，當大家開完會，靚佬湯即致電電影公司表示要開拍《壯志2》！該片監製Jerry Bruckheimer就指靚佬湯拍攝期間，所有危險動作場面均親身上陣，又指靚佬湯告訴他，沒有韋基馬（Val Kilmer）就拍不成《壯志2》！■靚佬湯落機後Chok爆亮相。
■靚佬湯落機後Chok爆亮相。
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