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待嫁陳煒忙裝修愛巢

2022-05-06 列印
■陳煒、汪明荃和郭晉安齊拍攝新劇。
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陳煒、汪明荃和郭晉安等，昨日為新劇《回歸》拍攝創業比賽的鏡頭。

陳煒透露最近忙於處理新居裝修事宜，問到是否為結婚裝修愛巢？她說：「買咗就要住。（父親的身後事已處理好？）差不多，心情已平復，有心。」她亦透露，延後的婚期暫未有計劃將改於何時舉行。
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