待嫁陳煒忙裝修愛巢

陳煒、汪明荃和郭晉安等，昨日為新劇《回歸》拍攝創業比賽的鏡頭。



陳煒透露最近忙於處理新居裝修事宜，問到是否為結婚裝修愛巢？她說：「買咗就要住。（父親的身後事已處理好？）差不多，心情已平復，有心。」她亦透露，延後的婚期暫未有計劃將改於何時舉行。