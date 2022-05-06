事業有成才計劃娶朱智賢 謝東閔恨親自執導新歌MV

■跟朱智賢都是愛狗之人的東閔，原來帶狗出街時好大頭蝦。

■《廉政》中，東閔經常被打仲要倒吊，但能跟林超賢合作乜都抵。

■跟好兄弟山聰合作《金宵2》，東閔嫌戲份太少未夠喉。

■東閔跟山聰都是「Crazy Runner」成員，感情一直很好。

■36歲的東閔認為事業是搏殺期，目前想專注工作。

■東閔跟朱智賢現在感情穩定，兩人有共識唔心急結婚。

謝東閔繼《金宵大廈2》演被洗腦而做壞事的「大界」後，在《廉政行動2022》再做壞人，兩個劇先後跟兄弟陳山聰和導演林超賢合作，令他開心講不停。談到女友朱智賢接受《頭條》訪問時，指兩人未有結婚計劃，36歲的東閔承認想事業有成，才想下一步，所以最近想挑戰為新歌MV親自執導。 採訪：杜淑霞 攝影：沈健程 服裝：#BrooksBrothersHK東閔跟山聰成立「Crazy Runner」多年，但拍劇到《金宵2》才是正式合作，他興奮話：「仲要九成對手戲都係同佢，幾開心，有講有笑，尤其是我虐待佢嗰場戲，我忍笑忍得好辛苦。」而在《廉政》首次跟大導演林超賢合作，東閔坦承學到嘢，「有場比較大嘅場口，我被人倒吊住，20幾個NG先拍到，因為佢對鏡頭要求好高，拍好多個角度先收貨，第一次接觸咁勁嘅導演，都有啲緊張，真係有啲嘢唔同，合作到係我榮幸。」變失魂爸爸早前朱智賢接受《頭條》訪問時，透露跟東閔先發展好事業，才計劃結婚，東閔承認兩人有共識，「結婚對我嚟講係唔重要嘅嘢，一張紙嚟，最緊要開心。」朱智賢亦笑指他帶狗仔出街，都會忘記拎狗仔的物品走，擔心將來有小朋友，他會變失魂爸爸賴低個仔，他笑言：「都係嘅，但冇咁誇張，o依家記性好返好多。」東閔坦承跟朱智賢對事業發展仍未滿意，「目標係得到人認同，我覺得暫時我同佢都未係，希望可以做得更加好，無論喺事業上，或者喺人生上，可能有一刻覺得自己真係成長咗，同埋有人認同自己會feel到嘅。」現在忙於錄製新歌的他，更計劃為MV親自執導，「我都好鍾意拍嘢，都有買啲機嚟拍吓，拍嘢時都好留意幕後嘅製作，所以自己都想試吓，睇吓公司批唔批啦。」