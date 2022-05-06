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通宵拍MV後出席活動 AL可休息90分鐘︰有進步！

2022-05-06 列印
■狀態大勇的AL向粉絲揮手打招呼。
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Anson Lo（盧瀚霆、AL）為新歌通宵拍攝MV後，昨日到尖沙嘴現身品牌活動，吸引逾300位「神徒」（AL粉絲暱稱）到場守候，部份「神徒」早於前日中午已到商場外排隊。

近日為拍攝新劇《百萬同居計劃》，AL已不分晝夜開工，前晚更要通宵拍攝新歌的MV至昨早近6時，只有90分鐘的休息時間。AL笑稱這次令他想起上次拍《Megahit》MV的情況：「上次也是通宵拍完MV即刻要出席活動，今次有一個半小時休息，可算是有進步，哈哈！」■AL在社交網限時動態分享除罩Look。
■AL在社交網限時動態分享除罩Look。
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