被羅子溢攬埋牆角互望交足戲 王敏奕首談夫妻相處： Chill啲唔好咁緊張

心情唔錯 ■戲外有講有笑，王敏奕心情相當唔錯。

攬到好實 ■兩人情深擁抱，全情投入。

好鬼肉緊 ■羅子溢一手將王敏奕拉埋身邊。

老爺陪住 ■王敏奕感謝老爺曾志偉陪她做訪問解畫。

老公力撐 ■王敏奕指老公明白及支持她，拍親熱戲唔使同老公備案。

關係好好 ■王敏奕強調同曾國祥經常溝通，夫妻間絕冇問題。

首次合作 ■王敏奕同羅子溢相識20年，卻首次合作。

恩愛如昔 ■王敏奕強調同老公恩愛如昔。

幸福一家 ■子溢話老婆開心最緊要，因為咁先可以湊好啲小朋友。

見返合照 ■王敏奕重整完IG社交平台後，兩夫婦合照重現眼前。

出Po補鑊 ■及後王敏奕出po晒幸福：「我被愛，快樂，幸福，我知道……」

王敏奕（Venus）的社交平台由公司經營，上周因為要重整故刪掉跟老公曾國祥（Derek）的合照，即惹嚟婚變傳聞，經澄清後，放下心頭大石嘅Venus喺新劇《婚後事》外景現場有返啲笑容，她鬆一口氣說：「呢啲傳聞真係大吉利是，最好唔好經歷咁多！」採訪：方騫平攝影：林建安傳婚變後王敏奕當機立斷，除於新劇《婚後事》開鏡拜神時同老爺曾志偉一齊否認傳聞外，仲馬上喺社交網上載咗3張喺健身室自拍照晒幸福，出po話：「我被愛，快樂，幸福，我知道……」子溢夫婦齊討論異性上周三（27日），Venus於中半山一間書店內同羅子溢拍一場浪漫親熱場口，戲裏戲外同樣係「人夫」嘅羅子溢，眼見身穿米白色針織外套襯白色貼身小背心嘅Venus撥弄秀髮，即受不住誘惑，一手扯Venus埋牆角將佢攬到實，Venus喺子溢懷中輕撫佢條頸，兩人再情深擁抱。當日兩人表現專業，試咗幾次位就正式拍攝，見Venus同羅子溢有講有笑，心情相當唔錯。羅子溢講返攬Venus場口：「喺我角度係有挑逗性，戲中我都係結咗婚。」子溢坦言現實中都會「目及」女：「對眼用嚟睇嘢嘛！有靚嘢會睇，唔係用色情眼光，話自己唔會『目及』女好假。我仲會光明正大同老婆（楊茜堯）講返，佢唔會嬲，正如佢由細到大鍾意金城武，我都覺得佢好靚仔，我哋會用呢種舒服相處方式。」Venus對此就唔太認同，覺得對異性嘅睇法盡量少講為妙，而佢覺得內在比外表吸引，唔特別欣賞靚仔。老公談婚變傳聞笑咗講到夫妻相處之道，子溢堅持要相敬如賓，喺適當時間畀空間對方；Venus就插口話：「有時空間太多，成日都見唔到。」她否認詐型，強調只係講吓笑，覺得保持溝通就OK：「我覺得夫妻相處要chill啲，唔好太緊張，要有共同嗜好多啲一齊玩。」對於突傳婚變，Venus坦言嚇親：「真係冇諗過搞到咁大件事，同埋大吉利是咩！嚇死呀，呢啲真係要即時去回應，費事沒完沒了，好彩做訪問時有老爺喺度我可以安心啲，我面對呢啲嘢好渣。」問到今次經歷有冇增進夫妻感情？Venus即笑說：「我哋一向都好好，呢啲最好唔好經歷咁多啦，因為大家都做緊嘢，唔想多重壓力要去解畫，成件事冇影響到我哋，我哋好多溝通，老公對婚變傳聞都係笑吓算。」