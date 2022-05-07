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陳卓賢掛住睇馬冷落佳人

2022-05-07 列印
■Ian和女主角有不少甜蜜鏡頭。
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MIRROR成員陳卓賢（Ian）早前拍攝新歌《Got U》的MV，和MV女主角有情侶甜蜜鏡頭。

Ian為了這個MV亦要首次騎馬，化身「黑馬王子」！Ian坦言：「第一次騎馬好開心，不過開心得滯，掛住望隻馬唔記得望女主角，導演要不停提住我要對望！」■首次騎馬的Ian甚興奮！
■首次騎馬的Ian甚興奮！
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