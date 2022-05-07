馬貫東被喪屍圍咬驚住拍 何廣沛扮嘢扮上癮 「耶穌」Look首曝光

■十仔畀喪屍圍咬，場面拍得好逼真。

■廣沛笑指扮「耶穌」經常被人敬拜感覺良好，「高高在上幾過癮幾好玩，可惜得一千零一場。」

■廣沛表示扮「耶穌」，較扮喪屍更輕鬆。

■首次黐鬚的廣沛，終於感受到咩係食嘢有難度。

■被誤會以為是「耶穌」的「陽光」，受到上賓式待遇。

■「輝哥仔」被「Scott」設局，結果被困喪屍堆。

■奮力反抗的「輝哥仔」，要狂打喪屍求生。

■一班訓練班師弟演喪屍咁掂，十仔當然要同大家影相留念。

■2020年4月，《頭條》首曝光廣沛在中環扮豬周圍爬。

■十仔同工作人員於拍攝空檔踢波輕鬆吓。

以喪屍為主題的喜劇《食腦喪B》，下周踏入結局篇。近期獲力捧的何廣沛飾演的主角「余陽光」，經常以不同造型現身，《頭條》之前就率先公開佢扮豬在中環四圍爬，今次再獨家公開佢嘅激似「耶穌」造型，仲會預告馬貫東（十仔）演的「輝哥仔」，被喪屍瘋狂圍咬，拍劇當然唔會真咬，但拍攝時正值疫情嚴峻的第一波，一班喪屍哥哥擘大口進攻十仔都咪話唔驚。採訪：杜杜廣沛以「耶穌」造型現身，全因「陽光」發生意外後昏迷好長一段時間。廣沛解釋：「醒返就滿面鬍鬚，成頭長髮，畀人以為我係『耶穌』，場戲係有啲錯摸，都幾得意！唔係夢境，但可以扮吓類似『耶穌』角色，幾過癮㗎！呢套戲除咗食腦後會模仿其他人之外，有啲特別嘅造型，希望畀到啲唔同嘅畫面觀眾睇。」人生首次黐假鬚廣沛表示差不多每兩集就會有新造型出現，笑指雖然幾忙，但亦都好好玩，特別今次扮「耶穌」，原來是他首次黐假鬚，「只係古裝試過黐頭套。」廣沛笑言聽前輩講黐鬚辛苦，連食嘢同搲痕都有難度，今次終於親身感受到，「食嘢都驚整到啲鬚，畀啲鬚遮住嘅位有啲痕，只可以輕輕掂吓。」對於「耶穌」造型，廣沛第一個反應是覺得自己變了國籍，「可能我輪廓比較深，黐埋啲鬚，真係有啲中世紀鬼佬嘅感覺，都呃到吓人囉！以為我真係混血兒或者外地人。」不過他最開心連同事都覺得神似，「試造型時，着完啲衫黐完假髮同埋啲鬚周圍行，啲人唔係話你做咩扮鬼扮馬，而係問『你點解喺度扮耶穌』，一睇已經知，證明個造型好成功。」讚師弟演喪屍掂下周劇情另一個亮點，就是十仔演的「輝哥仔」被發現真正身份是特工「申屠正輝」後，會跟黎振燁演的「Scott」反面收場，更被大量喪屍包圍狂咬，結果當然難逃變成喪屍的命運。拍攝當日場面相當逼真，原來劇組邀請了一班訓練班同學飾演喪屍，個個都相當投入，身為訓練班師兄的十仔都大讚，「佢哋演繹啲喪屍好傳神。」十仔又笑言要同班喪屍搏鬥，用咗好多真力，拍完相當攰。講到劇中經常會擔住支牙籖他解釋箇中原因，「係由細嘅習慣，唔擔牙籖嘅時候，個人會好忟憎，function唔到。」