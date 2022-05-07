馬貫東被喪屍圍咬驚住拍 何廣沛扮嘢扮上癮 「耶穌」Look首曝光

採訪：杜杜
廣沛以「耶穌」造型現身，全因「陽光」發生意外後昏迷好長一段時間。廣沛解釋：「醒返就滿面鬍鬚，成頭長髮，畀人以為我係『耶穌』，場戲係有啲錯摸，都幾得意！唔係夢境，但可以扮吓類似『耶穌』角色，幾過癮㗎！呢套戲除咗食腦後會模仿其他人之外，有啲特別嘅造型，希望畀到啲唔同嘅畫面觀眾睇。」
人生首次黐假鬚
廣沛表示差不多每兩集就會有新造型出現，笑指雖然幾忙，但亦都好好玩，特別今次扮「耶穌」，原來是他首次黐假鬚，「只係古裝試過黐頭套。」廣沛笑言聽前輩講黐鬚辛苦，連食嘢同搲痕都有難度，今次終於親身感受到，「食嘢都驚整到啲鬚，畀啲鬚遮住嘅位有啲痕，只可以輕輕掂吓。」
對於「耶穌」造型，廣沛第一個反應是覺得自己變了國籍，「可能我輪廓比較深，黐埋啲鬚，真係有啲中世紀鬼佬嘅感覺，都呃到吓人囉！以為我真係混血兒或者外地人。」不過他最開心連同事都覺得神似，「試造型時，着完啲衫黐完假髮同埋啲鬚周圍行，啲人唔係話你做咩扮鬼扮馬，而係問『你點解喺度扮耶穌』，一睇已經知，證明個造型好成功。」
讚師弟演喪屍掂
下周劇情另一個亮點，就是十仔演的「輝哥仔」被發現真正身份是特工「申屠正輝」後，會跟黎振燁演的「Scott」反面收場，更被大量喪屍包圍狂咬，結果當然難逃變成喪屍的命運。拍攝當日場面相當逼真，原來劇組邀請了一班訓練班同學飾演喪屍，個個都相當投入，身為訓練班師兄的十仔都大讚，「佢哋演繹啲喪屍好傳神。」十仔又笑言要同班喪屍搏鬥，用咗好多真力，拍完相當攰。講到劇中經常會擔住支牙籖他解釋箇中原因，「係由細嘅習慣，唔擔牙籖嘅時候，個人會好忟憎，function唔到。」