RubberBand雨中開騷 6號孖老婆合唱放閃

■數千粉絲冒雨撐場。

RubberBand X 香港節慶管弦樂團一連三場的《Live by the Harbour》戶外音樂會前晚在雨中開鑼，主音6號（繆浩昌）表示要感謝觀眾風雨中的陪伴，以及受第5波疫情影響延遲了4個月仍前來支持時，還要冒雨睇騷，令他感動到想喊。6號透露平日也會在這個公園附近跑步減肥，雖然跑得慢，但最重要是向前跑，贏得一片掌聲。繼續唱歌前，他謂：「學姜濤所言，用作品說話。」其間到《未來見》時看到台下一片燈海時，6號感動到眼濕濕；而與老婆兼填詞人Tim合唱就成為最sweet爆的環節。離奇是當晚雨勢頗大、開騷前突然驟減，表演中段更停雨，至尾聲才再出現毛毛細雨，令6號高呼：「多謝個天！」