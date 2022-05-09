汪小菲直播哭訴就快破產

內地商人汪小菲自與大S（徐熙媛）離婚，他與媽媽張蘭經常在直播提及大S，被批評消費大S當宣傳。



近月內地疫情再升溫，部份城市更實施封城措施，作為商人的汪小菲早前於直播中吐苦水，更數度哽咽，他表示在北京三間實體店，以及新開的粵菜品牌「粵洱堂」，要關門暫停營業。汪小菲指現時北京分店的收入，根本不夠支付員工的人工，而廣州及上海的分店亦已經連續蝕咗幾個月錢，他表示：「若是再不開門營業，下個月馬上宣佈破產，再也無力堅持。」不過日前他似乎心情好返好多，更表示疫情後還會在北京擴展餐廳業務，被網民讚樂觀。