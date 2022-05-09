■由奶仔主持的《野外步出》先後拍了兩季，嘉賓全是他圈中好友。

■奶仔笑指「食腦三子」除未認識時行過山外，之後冇試過一齊行山。

■入行12年，奶仔拍過劇集不少，包括《鐵探》演越南黑幫「發瘟」。

■奶仔未跟何廣沛和郭子豪合作前，一度擔心相處不來。

■奶仔當日在群組貼出破冰之旅rundown，相當認真。

■奶仔透露正拍攝新綜藝《貧窮限制想像》，用窮人視覺體驗奢華生活。

方紹聰（奶仔）因拍《食腦喪B》而跟何廣沛和郭子豪成為兄弟，原來合作前奶仔曾安排行山聯誼增進感情，最搞笑是他寫埋rundown。他坦承該次行山經驗，奠定《野外步出》的初型，不過他自爆拍該節目曾遭嫌棄，但反而激勵他節目要做得更好，又透露節目已有望衝出香港拍第三季。 採訪：杜淑霞 攝影：沈健程奶仔拍《食腦》前，得知要跟何廣沛和郭子豪演好兄弟，一度好鬼擔心，「佢哋喺《跳躍生命線》已經好熟，擔心同佢哋兩個玩唔玩得埋，佢哋兩個熟又會唔會一齊恰我呢？幾慶幸佢哋都有呢個疑慮。」於是他專登安排行山之旅破冰，不過最搞笑他竟寫埋rundown，要求大家跟住做，「講明係ice breaking之旅，頭一個鐘介紹自己，第二個鐘講吓啲無聊嘢，第三個鐘deep talk，第四個鐘大家攰扮唔到嘢，啲真性情出晒嚟有機會嗌交，第五個鐘嗌完交．接唔接受到呢啲咁唔好睇嘅一面，接受到就成為朋友。」演戲經驗沒白費連跟同事聯誼都似足節目流程，難怪奶仔搞《野外步出》相當成功，他更開心透露節目有望衝出香港拍第三季，「前排C君大哥同我講『奶仔再開《野外步出》第三季』，作為主持人正常再添食梗係𦧲飯應，但係我同佢講『大佬搞唔掂，如果繼續開喺香港冇嘢玩㗎啦』，佢就話『試吓同你傾吓外地』，我都好期待。」講到該節目，相比奶仔在戲劇演出更令人深刻，但他覺得以往工作沒有白費，「如果我冇嗰10年演戲經驗，同啲嘉賓建立友情，平時演戲觀察啲幕後點做，我係唔會做到呢個節目。」他更自爆當初籌拍時，搵嘉賓最困難，更曾被嫌棄，「唔開心嘅嘢係有，當時有啲artist聽到《野外步出》就問，『主持方紹聰係邊個嚟？奶仔唔係做變態佬、茄哩啡嗰啲咩，我唔上佢節目，佢都唔知搞咩，唔會有人睇』，有啲再難聽啲，係有啲嘉賓嚟咗節目後，開工時其他同事就話『你噚日拍完《野外步出》唔好拍啦！又辛苦，點會有人睇』，我聽完再發憤啲，要令啲冇參加嘅人後悔。」