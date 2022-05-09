■《泰姬》的MV，在慧敏哥來港隔離期間，遙控下順利拍攝。

■慧敏哥未能留在土耳其生活，除了放不低事業，還有身在澳門的父母，以及爺爺嫲嫲。

■19年，慧敏哥到土耳其旅遊時，認識危地馬拉籍男友。

■難得來港，慧敏哥有空即約朋友聚舊，這次就有彭秀慧導演。

■去年慧敏哥推出了EP同名歌《浪》，遠赴雲南拍封套，為慳錢在淘寶請人幫手拍MV。

■去年慧敏哥與周國賢主演電影《熱唱吧》上映，她只能留在澳門宣傳。

■慧敏哥近年在澳門愛上演音樂劇，去年就演出了《#驚魂古堡夜》。

陳慧敏（慧敏哥）因疫情，這兩年唯有留在老家澳門，未能來港工作，最近她帶着新歌《泰姬》正式回歸，這是她成立「木船音樂創作室」後，推出以旅遊做主題的EP《浪》其中一首歌。事業有新發展的她，跟危地馬拉籍男友表面分手，但她自爆仍緊密聯繫，今年有望重聚，到時再看緣份。採訪：杜杜 攝影：沈健程 髮型：健@ilcolpogroup疫情關係，加上慧敏哥在澳門有音樂劇等工作，所以就算去年主演電影《熱唱吧》上映，以及推出EP同名歌曲《浪》，她都未能來港配合宣傳，感到相當可惜，所以今年再出《泰姬》，她決定一定要來港「探親」，「一年前問我好似好感慨，但o依家已經習慣咗，返香港係好開心，見到好多朋友，好似移咗民返嚟探親咁。」遙控製作MV新歌《泰姬》是慧敏哥去印度泰姬陵旅遊後，以故事作背景而寫，本來她來港隔離期間還未拍MV，朋友知道後主動幫手搵導演及舞蹈員拍攝，選址在皇后山的印度廟，能在她遙控下完成作品，她大讚團隊厲害，「喺香港拍到好印度，呢件事係好鬼勁。」集合《浪》及《泰姬》等歌的全新EP《浪》，以她旅遊經歷作主題，預計今年6月推出。在慧敏哥的旅遊經歷中，最深刻除了在埃及險遭性侵外，肯定是在土耳其認識危地馬拉籍男友，由於疫情兩人長期分開，早前已分手，不過她自爆其實仍藕斷絲連，「好神奇我哋仲keep住聯絡，仲係緊密咁聯繫，但最緊要真係見到面先再談未來，隨遇而安，唔好畀咁大壓力自己。」她承認拍拖期間有考慮過留在土耳其生活，但放不低在澳門的爺爺嫲嫲和父母，「因為咁樣有過拗撬，我要完全放棄我事業，去第二度生活，我好擔心搵唔到工作，同埋我年紀漸大，係咪要有家庭同小朋友，心情係複雜咗。希望今年可以見到面，呢啲就年尾再算。」