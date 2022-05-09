另外，班尼狄亦為《周末直播》擔任嘉賓主持。在開場白中，更以金像影帝韋史密夫的巴掌風波來開玩笑。他提到自己憑《犬山記》角逐奧斯卡影帝：「可惜我被韋史密夫打……我不是真的被他打，只是被他打敗。」
班尼狄上節目宣傳《奇異博士2》 「邪惡甘巴貝治」亂入搞鬼
另外，班尼狄亦為《周末直播》擔任嘉賓主持。在開場白中，更以金像影帝韋史密夫的巴掌風波來開玩笑。他提到自己憑《犬山記》角逐奧斯卡影帝：「可惜我被韋史密夫打……我不是真的被他打，只是被他打敗。」
首要解決房屋問題 爭與內地通關 李家超1416票當選得票逾99%
第六屆行政長官選舉昨天舉行，唯一參選人李家超獲一千四百一十六名選委投支持票，不支持票僅八張，以超過九成九得票率當選，成為歷任行政長官中最高。李家超承諾會忠誠、堅毅地承擔歷史使命，首要工作是組班，指有許...
2022-05-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
比亞迪湖南長沙工廠 傳出廢氣污染事件
中國新能源汽車製造商比亞迪在湖南長沙的工廠，傳出廢氣污染事件。當地居民指出，近兩個月來聞到多種濃烈刺鼻的氣味，有超過一百名兒童出現不明原因鼻出血。比亞迪強調工廠排放符合國家法規及標準，長沙政府昨日就事...
2022-05-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
接受豬心臟移植兩月美漢疑染病毒離世
美國一名五十七歲男子接受豬隻心臟移植手術，但兩個月後懷疑因感染一種豬隻病毒，最終離世。這名男子是貝內特（David Bennett），他患有心臟衰竭疾病，今年一月時在美國馬里蘭大學醫學中心接受了一項實...
2022-05-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
瀚名開現樓示範單位
新盤市場回旺，嘉里建設日前開放何文田現樓盤瀚名示範單位，並公佈首批30伙價單，折實平均呎價23300元，全是1房戶型，折實最平約738.3萬元起。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指出，瀚名首張價單共...
2022-05-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A股新股頻 「潛水」 首日破發率八成
今年A股新股首日「破底」停不了，上月雖然只有16隻新股在上交所科創板上市，但當中有13隻首掛即「潛水」，首日破發率達81.25%，令參與的券商亦要損手，包銷風險不斷上升，估計參與認購新股的證券行4月累...
2022-05-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
狼性重現！羅馬隊長追擊費倫
羅馬挾歐協聯四強淘汰李斯特城躋身決賽之勢，今晚意甲作客近況低迷的費倫天拿。首都狼隊長羅倫素柏歷堅尼狀態回勇，現在可以專心出戰聯賽，有望打破入球荒，領軍摧毀紫百合，客勝去馬。（Now638台周二凌晨2:...
2022-05-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
靠搞笑抱得美人歸 32歲吳業坤驚爆已婚 日籍老婆被火速起底
32歲的吳業坤（坤哥）於昨日凌晨突在社交網報喜，宣佈結婚消息，不過未有透露新娘子的身份，但在坤哥公佈婚訊後兩小時，已有網民迅速將坤嫂起底，新娘子是27歲的日籍藝人兼主持浜口愛子（Aiko Hamagu...
2022-05-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
方舒眉 - 感謝母親｜流光飛絮
網絡的朋友圈中，有一位朋友特別讓人羡慕，她長得美麗動人，兩個女兒已成長，每周必定為母親弄頓好吃的，飯麵糕點也十分拿手。開餐場面非常動人。在忙碌工作之後，總見她鋪出美食與蛋糕，真是看着也開心。這位朋友有...
2022-05-09
- 李純恩 - 網購蔬菜｜好好過日子
- 林月庭 - 罐頭鮑｜甘美人生
- 葉念琛 - 奇異博士2︰失控多元宇宙｜影迷情琛
- Jacky哥 - 有種職業叫「能源醫生」？｜企業熱話
- KellyChu - 默默護送密切接觸者協助疫廈撤離 醫療輔助隊犧牲小我 成就抗疫大愛｜Executive日記
- KellyChu - 隨時享受星級剪髮 激送上門或門市剪髮｜Executive日記
- KellyChu - 會展站「騷」二戰彈殼 打卡首選｜Executive日記
- Jacky哥 - 建立保健意識 及早規劃自身健康 內外年輕 重拾體魄｜企業會客室
- 莊太量 - 年老拿學位和終身學習是兩回事｜太量微觀
- 李彤 - 是時候非殖化了｜巴士的點評
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
莫雷拉中三元 羅富全蔡約翰起孖 田泰安 四W做福將
昨日田泰安憑東廄「連連有盈」、姚廄「寶成智勝」、羅廄「路路爽」和「皇龍福將」四喜臨門，最終成為騎師王。而莫雷拉則憑文廄「紅麗舍」、蔡廄「電源之駒」和「烈風」中三元。至於羅富全和蔡約翰各自起孖後，榜首形...
2022-05-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6