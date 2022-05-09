班尼狄上節目宣傳《奇異博士2》　「邪惡甘巴貝治」亂入搞鬼

■真正班尼狄追趕「邪惡甘巴貝治」。

「奇異博士」班尼狄甘巴貝治和「紅女巫」伊莉莎伯奧遜，近日忙於為《奇異博士2：失控多元宇宙》宣傳。兩人日前現身名嘴James Corden的清談節目，並在節目上搞破壞！只顧着調校雞尾酒，並一直在干擾着James主持節目。此時忽然出現了另一個班尼狄，並表示自己才是真正的班尼狄，一直在吵鬧的那位是來自另一個平行時空的「邪惡甘巴貝治」，最後邪惡甘巴貝治逃走，真版班尼狄則繼續追捕他。看到在滿滿現場觀眾的情景下，竟出現兩個班尼狄的畫面，觀眾們都嘖嘖稱奇。另外，班尼狄亦為《周末直播》擔任嘉賓主持。在開場白中，更以金像影帝韋史密夫的巴掌風波來開玩笑。他提到自己憑《犬山記》角逐奧斯卡影帝：「可惜我被韋史密夫打……我不是真的被他打，只是被他打敗。」