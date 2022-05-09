唱《天若有情》忘我跪地 李玟自爆想做劉德華女友

■林子祥以獨特唱腔唱出《學生哥》。

湖南長沙發生房屋倒塌事故，共53人遇難，內地即有消息指綜藝節目全部煞停一周以示悼念，當中包括湖南衞視芒果TV與TVB合辦的《聲生不息》。不過昨午12時，芒果台已將最新一集《聲》上架，昨日TVB亦如常播出，可見未受影響。昨晚播出的男、女子兩隊將分別派出四位歌手，輪流獨唱配合主題「港樂與我的『愉快少年事』」的八首歌曲，其中包括林子祥《學生哥》VS李玟《天若有情》等。身穿低胸大露背拖地婚紗的李玟，以哀怨腔獻唱《天若有情》，唱至最後更進入忘我境界跪地獻唱兼瞓地。事後李玟更謂：「這是我15、16歲時睇到喊的電影，戲入面的華仔好帥，我好想當吳倩蓮的角色！」林子祥則以其獨特的唱腔唱出家傳戶曉歌曲《學生哥》，更大晒活潑一面與同場舞蹈員互動兼做戲。