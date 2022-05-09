靠搞笑抱得美人歸 32歲吳業坤驚爆已婚 日籍老婆被火速起底

■浜口愛子亦有在網上放背影照晒幸福。

■手執四葉草，代表往後都幸運。

■坤哥與坤嫂（左二）拍合照時膊頭貼膊頭，認真甜蜜。

■網民憑耳仔的一粒癦，立即找到愛子的新郎就是坤哥。

■愛子聽到捧着臉跟住拍子搖晃，好投入。

■坤哥唱日文歌七情上面。

■27歲浜口愛子是新聞之花，樣子甜美。

32歲的吳業坤（坤哥）於昨日凌晨突在社交網報喜，宣佈結婚消息，不過未有透露新娘子的身份，但在坤哥公佈婚訊後兩小時，已有網民迅速將坤嫂起底，新娘子是27歲的日籍藝人兼主持浜口愛子（Aiko Hamaguchi），而浜口亦在其社交網上載了與老公的合照，網民就靠坤哥耳仔的一粒癦而踢爆其身份。吳業坤昨日凌晨在社交網貼出他與新娘子的背面照及一張手執四葉草的照片，寫道：「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了，感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁，唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要比佢照顧番，但往後嘅日子，我會努力去守護，現在的我好幸福，謝謝大家一直以來嘅愛護及包容，接下嚟都請繼續多多指教。最後，暫時關於她的事情都想留一點空間，日後再介紹給大家認識，謝謝大家！」由於坤哥選擇在母親節公佈婚訊，又突然閃婚，朋友們都追問是否雙喜臨門？但他強烈否認奉子成婚。雖然坤哥想將新娘的身份保密，但網民實在太強大，在他公佈結婚消息兩粒鐘後，網民從坤哥耳仔的一粒癦將坤嫂起底，原來是日籍藝人及主持浜口愛子，今年27歲，5呎4吋高，樣子甜美清純，大學畢業的她曾任職記者，可謂是新聞之花。網民靠一粒癦解開謎團其實坤嫂亦有在其個人Twitter公告結婚消息，除貼了遮住坤哥樣的結婚相外，亦透露已結婚，上月尾已離開舊經理人公司，未來會將生活基地搬到海外，更公開點解會嫁給坤哥，「第一次喺海外生活，一個新環境及新開始，我想同一個總係令我開懷大笑嘅愉快夥伴一齊，邊行邊互相扶持。」有網民瘋狂羨慕坤哥娶到日本妹全因夠搞笑；但自坤哥宣佈結婚後，坤嫂即將Twitter轉晒Private，有消息指已在日本數月的坤哥計劃下星期返港。唱日文歌冧到愛子「嗒糖」坤哥與坤嫂原來早在2019年已經邂逅，當中一段坤哥與愛子及一男一女朋友去唱卡拉OK的片段流出，見坤哥日文了得，大展歌喉獻唱日文歌，愛子聽到好陶醉，化身小fans拍手之餘，還將雙手放在臉龐跟住拍子搖晃，非常可愛！影大合照時，坤哥與愛子膊頭貼膊頭企，相信當時坤哥已對愛子「嗒糖」，難怪經常港日兩邊飛，努力學日文，最終成功奪得美人歸。