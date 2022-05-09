  • 2022年5月9日 星期一
  • 24º
  • 79%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 吳業坤特首選戰李家超牡丹金閣荃灣豬肉檔

日報新聞 > 娛樂

伍富橋與女友註冊結婚 造人大計順其自然

2022-05-09 列印
■伍富橋與Shirley情深一吻。
Previous Next

伍富橋（Alvin）早前在社交網宣佈求婚成功，與富家女梁兆楹（Shirley）組織家庭，之前過大禮時，更意外將女方位於相思灣的逾五千呎獨立屋豪宅曝光。

昨日是二人註冊結婚的大日子，Alvin與Shirley就選在相思灣家中、在雙方家長見證下，由律師為二人主持註冊儀式，Alvin正式榮升「億萬駙馬」。

問到結婚感受，Alvin表示：「今日非常開心，適逢是母親節和佛誕，所以是非常特別好日子，等待疫情過後再補辦婚宴，度蜜月也會之後安排。」踏入人生另一階段，一對新人感動落淚，Shirley不但感謝老爺、奶奶教導出一個好兒子，讓對方成為她的好老公，更表示：「造人大計順其自然，希望可以追到兔年BB吧。」■一對新人註冊成為夫婦。
■一對新人註冊成為夫婦。
■伍富橋與Shirley稍後再補辦婚宴。
■伍富橋與Shirley稍後再補辦婚宴。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd