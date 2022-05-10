李克勤自揭房間曾貼陳慧嫻照片

李克勤在《聲生不息》節目中先後演繹《傾城》、與李健合唱《花火》後大獲好評，今次他選唱經典歌曲《傻女》，透露年輕時房間也貼了陳慧嫻的照片。克勤每次的舞台都會給大家帶來不一樣的演出，在經典老歌中加入自我理解並創新，只為給大家帶來新鮮而又驚喜的舞台。



克勤曾為湖南衛視主持《我是歌手第四季》，今集《聲生不息》節目中重拾主持身份，雖然他自稱普通話還有很大進步空間，但不少觀眾覺得他的普通話已算標準，而且主持風格頗為幽默，全能發展的反差感實力吸引不少新粉絲，克勤就笑指用普通話主持，比演唱更有挑戰。