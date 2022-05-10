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U2主音Bono基輔地鐵獻唱 聲援烏克蘭民眾

2022-05-10 列印
■Bono與烏克蘭歌手Taras Topolia合唱。路透社
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俄羅斯入侵烏克蘭已經超過兩個月，一向關心政治的愛爾蘭殿堂級搖滾樂隊U2的主音Bono，與結他手The Edge前日現身烏克蘭，並於基輔地鐵站Khreshchatyk為約100名觀眾表演，該地鐵站已改為防空洞，U2演出了40分鐘，聲援當地人民！Bono更與烏克蘭歌手Taras Topolia合唱，翻唱名曲《Stand By Me》，將歌詞改為「Stand by Ukraine」（與烏克蘭同在）。

Bono讚揚烏克蘭人，他表示：「烏克蘭人民不止為他們的自由而戰，而是為愛自由的人而戰！我為你們祈禱，希望你們很快享受到和平。」U2又到基輔附近的Bucha市一座教堂，悼念因戰爭身亡的民眾。■Bono在地鐵站演唱時，有約100名群眾駐足觀看。　路透社
■Bono在地鐵站演唱時，有約100名群眾駐足觀看。　路透社
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