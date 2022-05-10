6號唱《未來見》憶亡母落淚

前晚RubberBand聯同香港節慶管弦樂團於竹翠公園舉行第二場音樂會，連續兩天觀眾也冒雨支持。



母親節晚上舉行音樂會，令6號倍添感觸，他演繹《未來見》時，唱到最後更忍不住掉下男兒淚，唱畢後更一度哽咽未能說話：「最後一段的ad-lib都唱不到，我想起了自己的母親，今日是母親節，想送剛剛一曲《未來見》給在場的大家和天下間的母親……並祝大家在疫情下身體健康！因為自己和爸爸之前都確診，知道是不簡單的事。」