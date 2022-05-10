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Britney定婚期嫁健身教練男友

2022-05-10 列印
■有指Britney與未婚夫簽婚前協議書。
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40歲美國前天后Britney Spears去年9月脫離父親的監護權後，宣佈與健身教練男友Sam Asghari訂婚，上月又報喜為男友懷孕。昨日Britney在社交網介紹新寵物豹貓時，同時公開了婚紗的頭紗。

Sam亦在限時動態祝Britney母親節快樂，更透露定下婚期，「我們的婚禮日期已定，但無人會知是何時直至婚禮後翌日。」意味婚禮將會低調舉行。有指他們簽下婚前協議書，據《福布斯》估計，Britney的身家達6,000萬美元（約4.65億港元）。
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