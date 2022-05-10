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《奇異博士2》惹「18禁」爭議

2022-05-10 列印
■《奇異博士2》開畫票房擊敗3月上畫的《蝙蝠俠》。
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漫威矚目新片《奇異博士2︰失控多元宇宙》上周五在北美開畫，當日已勁收9,000萬美元（近7億港元），首個周末再進帳至1.85億美元（約14.3億港元），擊敗《蝙蝠俠》成為北美本年度最高開畫票房電影，亦是疫下第二高開畫成績，僅次《蜘蛛俠︰不戰無歸》，同時登上北美影史最高開畫周末第11位！

《奇異2》上映後惹來不少美國網民熱烈討論，因該片內容甚「暴力」和「黑暗」，應列為只適合18歲或以上者觀看的「R級」，而該片目前評為「PG-13級」（適合13歲或以上觀眾）。
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