《奇異博士2》惹「18禁」爭議

漫威矚目新片《奇異博士2︰失控多元宇宙》上周五在北美開畫，當日已勁收9,000萬美元（近7億港元），首個周末再進帳至1.85億美元（約14.3億港元），擊敗《蝙蝠俠》成為北美本年度最高開畫票房電影，亦是疫下第二高開畫成績，僅次《蜘蛛俠︰不戰無歸》，同時登上北美影史最高開畫周末第11位！



《奇異2》上映後惹來不少美國網民熱烈討論，因該片內容甚「暴力」和「黑暗」，應列為只適合18歲或以上者觀看的「R級」，而該片目前評為「PG-13級」（適合13歲或以上觀眾）。