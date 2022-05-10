廣告紅人狂吸金六位數 阿正獲阿爸讚叻 差啲住食飯

■阿正強調並非外貌協會會員，以往最鍾意戇直男仔。

■最近阿正拍住Jeremy主持《GO！執！事務所》。

■阿正仲有同旨呈和Pony（蔡寶欣），主持周二晚《MM730》的《粉絲福利署》。

■多得正爸同正媽支持，令阿正可以做自己喜歡工作。

■阿正視森美和小儀為偶像，入商台有機會跟兩人合作《早霸王》，好夢幻。

■阿正話Edan做拍檔和朋友一流，做男友嫌太理性。

■接廣告接到手軟的阿正，扮七師父更引起熱話。

■讀中學時阿正已好鬼馬，但父母以為她只是書呆子。

■阿正在Jeffrey和珈其當中，竟然會揀珈其做對象。

■阿正攞住商台工作證，即入廁所打卡。

■阿正跟《膠戰》其他成員，以組合身份出席《Chill Club頒獎禮》。

29歲，商台叱咤903 DJ阿正（黃正宜），自20年拍《膠戰》殺入電視圈迅即爆紅，廣告接唔停，最近同時主持兩個電視節目，包括唔執屋嘅佢拍住Jeremy主持一個關於執屋嘅節目《GO！執！事務所》及《MM730》。入行5年，阿正承認《膠戰》令她賺多咗，可畀多啲家用阿媽，但未能靠此成功脫單，她自爆相士贈言31歲會有真正桃花，目前專心工作，提到近年事業唔錯獲阿爸讚好，阿正難得展現感性一面，「差啲忍唔住喊。」 採訪：杜杜 服裝：美華氏 場地：The AIR（The ONE）阿正表示能拍《膠戰》，全靠現職ViuTV的商台舊同事向監製引薦，連試鏡都冇就直接拍攝。她承認節目帶給她好多意外收穫，首先最驚喜是幫到電台節目，「好多人話睇咗《膠戰》覺得我個人好癲，想聽返我嘅節目，又有人話為咗我訂咗商台個重溫plan，係好神奇同好感恩。」爆紅後粉絲落力支持，她覺得好神奇，「呢班人超級偏門，哈哈！幾鍾意你先會整應援，我哋可能素未謀面，都可以鍾意到咁，好多謝！」揀對象唔會揀Jeffrey21歲才初戀的阿正，之後只拍過一次拖，她承認恨脫單，無奈入行後更難認識異性，「風水師父算到我起碼要31歲先有桃花，呢兩年可以專心工作。」要阿正在《膠戰》4子中揀一個做對象，她首先淘汰Jeffrey，「真心問過自己一萬次，Jeffrey係一定唔會揀，太細路仔嘞！如果24小時咁照顧佢，我應該搞唔掂。我會揀珈其，我鍾意啲搞笑嘅，珈其有個好強嘅特質，佢真係好鍾意講嘢，Off機後keep住講啲得意嘢同大家分享，黐住呢個人，唔會覺得悶。」至於Edan都係做朋友好啲，「佢喺鏡頭前好風趣，但鏡頭後係比較理性化嘅人，有時同佢講啲八啩嘢，佢只係『哦，係呀！食咩一陣間？』，我成日話佢冇淚腺，佢唔係冷血，係對好多嘢都好冷感，不過同佢做嘢或者玩係好開心，但要佢好專心聽你講一件心事，佢未必hold到咁耐。」多咗家用阿媽勁好餸阿正讀書時愛聽電台節目，一直視森美和小儀為偶像，夢想可以做電台工作，甚至有機會做同事，所以當她離開了DBC，去了製作公司，夢想幻滅搞到情緒出現問題。直到有機會加入商台，就算人工不及前公司，阿正仍堅持追夢，「勁開心，但唔知點同阿爸阿媽講，係低過畢業第一份工作。」阿正當時有諗過作大啲人工，「作大啲要畀多啲家用，嗰個開心係掩蓋咗人工嘅問題，一返工拎咗個職員證跟同事講『唔好意思我去一去洗手間先』，拎咗入廁所打卡，又去咗天台打卡影相，搭小巴話商台有落勁興奮，嗰種開心同之前焦慮係兩個狀態，嗰吓乜都值。」近期成為廣告紅人的阿正收入多咗，「冇正式統計過有冇七位數，未買到樓，但家用畀多咗阿媽，笑容都寬鬆咗，餸又愈嚟愈好，有一期我阿媽烚蕃薯烚菜同埋雞胸畀我，呢排好咗有脆肉瓜炒豬肉。有次去Hillary（劉沛蘅）屋企食飯勁好餸，我話自己日日食啲烚雞胸冇味，佢媽咪話『你個餐單好似我日日畀隻狗食』，哈哈！」阿正坦言父母好支持她入行追夢，初入商台時人工低，她曾跟家人講過若27歲未有成績就轉工，平時唔多出聲的正爸卻話：「點解要27歲就放棄，鍾意就應該堅持落去。」當時食緊飯的阿正好感動，「差啲忍唔住喊，其實佢由細到大都冇乜點讚我，上次返去同佢食生日飯，佢又突然話『我冇乜講呢啲嘢，我覺得你真係好叻』，搞到我好怕醜，唔敢望佢扮聽唔到夾餸。」