游學修自爆女友同車齊捱撞

■游學修笑言暫時不能做Jessica司機。

游學修、許賢、蘇致豪昨日到中環出席銀行廣告宣傳活動，三子首度合體拍廣告，游學修更擔任創作總監。許賢表示自己在大學修讀BBA，讀書時曾夢想加入銀行，但做過幾份工後投入創作行業，未想到十年後拍攝銀行廣告，就像看到十年前的自己。而游學修則表示拍銀行廣告是好事，因為自己現在是公司老闆，始終都要面對數字，今次拍銀行廣告學到很多東西。提到游學修早前再遇車禍遭對方「Hit & Run」（不顧而去），座駕更total loss，網友勸他少揸車，他表示現在沒有車，只可以Call車出門。問女友陳苡臻（Jessica）會否擔心？他說：「擔心咩？我哋一齊撞。」