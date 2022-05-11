有人目睹上月底某日凌晨4時左右，有一對男女在東京某知名居酒屋外激烈爭吵，男方大叫：「我受夠了，我們分手吧！」有指這對男女就是恭子和杉本宏之。
恭子友人向傳媒透露，因恭子長期酗酒，成分手導火線；報道指她飲酒如喝水一樣，當日亦因飲醉後發酒瘋，才與男友當街吵大鑊。
報道又指恭子已搬離男方寓所，事後恭子多次向男友道歉，並承諾不再酗酒，他接受了對方的道歉。雜誌訪問杉本是否分手時，他只回應︰「無可奉告。」
位於西九文化區香港故宮文化博物館，內部工程及展廳裝修接近完成，預計今年暑假開幕，內設九大展覽廳，展出由北京故宮博物院借出的九百多件珍貴文物，是北京故宮自一九二五年開館以來，最大規模外借文物，其中「紫禁...
2022-05-11
天舟四號昨日凌晨一時五十六分成功發射升空，開啟中國太空站建造階段任務。搭載天舟四號貨運飛船的長征七號遙五運載火箭，在文昌航天發射場點火發射，十分鐘後飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。飛船入軌後順利完成...
2022-05-11
為慶祝英女皇登基七十周年的白金禧年，王室授權英國廣播公司（BBC）製作獨家紀錄片，預計在五月二十九日首播。這輯長達七十五分鐘的紀錄片由女皇親自旁述，用公主的視角，向觀眾講述她從年幼到加冕為皇的生活。在...
2022-05-11
據《星島地產網》報道，屋苑紛錄用家承接個案。世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座低層B室，面積733方呎，屬3房連套房及工人房設計，望山景及海景，獲外區客以1270萬承接，呎價173...
2022-05-11
加息陰霾未退，美國10年期債息上揚，加上經濟前景轉差，隔晚美股大跌，拖累港股下跌。恒指昨日跟隨外圍低開701點，低見19178點，創3月16日以來低位；其後受惠內地股市反彈，恒指跌幅收窄，收報1963...
2022-05-11
挪威前鋒艾寧夏蘭特幾可肯定今夏加盟曼城，藍月鋒線人人自危，餘下三輪英超要為冠軍和個人飯碗而戰。首當其衝就是前鋒加比爾捷西斯，這名近期回勇的巴西鋒將今晚英超作客狼隊必使出渾身解數爭取士哥，助藍月大勝繼續...
2022-05-11
江嘉敏、何廣沛及朱智賢等，昨日齊出席合演劇集《食腦喪B》宣傳活動。江嘉敏上月中透露，不慎跌倒致左腳小腿骨裂，並要以拐杖協助步行，她昨日稱因長期依賴拐杖，致左腳肌肉萎縮或要做手術！江嘉敏早前因腳傷要用拐...
2022-05-11
朋友約飲茶，大家都忙，夾了很長時間，終於找到一個大家都有空檔的午間。到餐廳門外，人頭湧湧，才驚覺是母親節。真是失魂，急急發訊息給我媽媽，跟她說︰「母親節快樂！」我是沒有甚麼節日概念的人，常常後知後覺。...
2022-05-11
今季多了「跑馬總要在雨天」的情況。分別是，若果跑沙田，賽前選擇範圍會闊得多，因為偏差極難估計；反觀若是谷中作賽的話，若臨場一如預期般下雨，偏差多數是大利內置前置，若臨場停雨，因賽前沒灑水等人工干預，加...
2022-05-11