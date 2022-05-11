■恭子與杉本宏之在2019年公開認愛。

日本女星深田恭子去年患上「適應障礙症」停工，直至年底復出，其間地產大亨男友杉本宏之一直無微不至照顧她，因此盛傳恭子將於11月、40歲生日時嫁杉本宏之，但日媒昨日踢爆二人已分手。有人目睹上月底某日凌晨4時左右，有一對男女在東京某知名居酒屋外激烈爭吵，男方大叫：「我受夠了，我們分手吧！」有指這對男女就是恭子和杉本宏之。恭子友人向傳媒透露，因恭子長期酗酒，成分手導火線；報道指她飲酒如喝水一樣，當日亦因飲醉後發酒瘋，才與男友當街吵大鑊。報道又指恭子已搬離男方寓所，事後恭子多次向男友道歉，並承諾不再酗酒，他接受了對方的道歉。雜誌訪問杉本是否分手時，他只回應︰「無可奉告。」