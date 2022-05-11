首爾為電影新作造勢 IU喜獲宋康昊激讚演技

■（左起）宋康昊、李周映、IU及姜棟元齊出席記者會。

入圍今屆康城影展、日本名導是枝裕和執導的韓片《Broker》，將於下月在韓國上映，台前幕後昨日在首爾舉行記者會，主角宋康昊、IU（李知恩）、姜棟元及李周映均有出席，是枝則透過視像參與。影帝宋康昊與是枝對IU的演技均大表讚賞，宋康昊說：「IU的演技、傳達感情方式讓我非常驚訝，有一場戲更有『完美』的感覺，我特別叫IU過來稱讚她。」IU亦難忘獲稱讚：「這是非常深刻的瞬間，讓我淚流滿面，我還向父母炫耀得到宋康昊前輩的稱讚呢！」是枝則透露，看過《我的大叔》而成為IU的Fans，故邀請她演出新片。