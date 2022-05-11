《阿凡達2》預告曝光 重現潘朵拉美景

■《阿凡達2》故事設定在第一集的十年後。

■《阿凡達2》預告出爐，潘朵拉星球美景再現。

金像大導演占士金馬倫執導的2009年鉅製《阿凡達》全球收28.47億美元（約221億港元），成史上最高票房電影，續集《阿凡達：水之道》（阿凡達2）首段預告前晚終正式曝光，其實預告已在漫威新作《奇異博士2︰失控多元宇宙》於戲院播放前公開。今集背景發生於首集的10年後，人類森禾霍頓成為納美人後，與素兒莎丹娜有情人終成眷屬，並在潘朵拉星組織家庭，過着與世無爭的生活，怎料威脅再度降臨，他們不遺餘力保護家人，為了生存再度奮戰。片尾森禾霍頓向素兒表示︰「無論我們去到哪裏，這個家總是我們的堡壘。」上集飾演科學家的薛歌妮韋花，將以全新神秘身份再次現身，電影將於12月上映。