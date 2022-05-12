■精心製作「紙紮鐘」的粉絲，獲軒仔讚賞有創意。

■林明禎拿着榴槤，建議軒仔在早餐享用！

■軒仔前晚和好友陳柏宇合唱《斷點》。

張敬軒的紅館個唱補場前晚舉行首場，邀得「大馬女神」林明禎及陳柏宇擔任表演嘉賓。明禎特別帶來大馬名物「貓山王」榴槤做手信，好讓軒仔為早餐「加餸」，當軒仔說不懂開榴槤時，明禎就冧爆道：「我可以去幫你開呀！」林明禎前晚在張敬軒的紅館演唱會甫登場，即引起全場哄動，她坦言很緊張，並對軒仔笑道：「我何德何能站上紅館這個舞台跟你合唱？」軒仔即說：「我何德何能請到新一代女神同我合唱就真！你今晚靚到……美人魚咁呀！」明禎甜笑道：「今日我係最幸福女子！」明禎在社交網常見到軒仔要吃白麵包，故特別從大馬帶來「貓山王」榴槤，她笑言：「你早餐可以食麵包加榴槤，咁先夠營養。」又驚又喜的軒仔坦言：「我平日買的都是已打開的榴槤，我唔知點開。」明禎即冧道：「我可以去幫你開呀！」軒仔笑道：「唔知點解佢對眼長期水汪汪，唔怪得被網友封做女神。」明禎再乖巧地冧道：「我見到你才會這樣。」軒仔頓時語塞，觀眾們則為之捧腹。尾場「山頂位」回贈送鐘粉絲軒仔前晚發現有歌迷在座位高舉「紙紮鐘」打氣，百無禁忌的他笑言：「你送個鐘俾我？紙紮鐘？真係好嘢！仲要剛好12個字都係我扮MIRROR個樣！我真係要回返個禮俾你，就係我私人家屬票，送兩張尾場『山頂位』俾你！佢個牌，幫我化咗佢。」另外，昨日有社交網帳戶「爆料」，指姜濤將在某日擔任軒仔個唱嘉賓，疑是「黃牛黨」推銷策略，軒仔和姜濤隨即先後在社交網否認傳言。英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏表示為保驚喜，軒仔個唱嘉賓於當晚才會公佈。